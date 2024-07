Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Deißlingen/ Lkr. Rottweil) Rollerfahrer stürzt und verletzt sich leicht (28.06.2024)

Deißlingen (ots)

Am Freitag, gegen 17.45 Uhr, ist ein Rollerfahrer bei einem Unfall auf der Kreisstraße 5558 leicht verletzt worden. Ein 64-jähriger Mann war mit einem Roller der Marke San Yang auf der K 5558 von Villingen-Schwenningen herkommend unterwegs und wollte an der Kreuzung zur K 5559 nach links abbiegen. Um den Gegenverkehr passieren zu lassen, hielt der Mann sein Zweirad an. Beim Anfahren rutschte das Hinterrad weg, wodurch der 64-Jährige stürzte und sich dabei leicht verletzte. Ein Rettungswagen brachte ihn zur medizinischen Versorgung in eine Klinik. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist der Polizei noch nicht bekannt.

