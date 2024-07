Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Rollerfahrer bei Unfall auf der Max-Stromeyer-Straße verletzt (29.06.2024)

Konstanz (ots)

Bei einem Unfall auf der Max-Stromeyer-Straße sind am Samstagmittag ein Auto und ein Roller zusammengestoßen. Ein 31-Jähriger fuhr zunächst mit einem Seat in Richtung Oberlohnstraße. Auf Höhe des TÜV wendete der junge Mann auf dem Parkplatz und kollidierte beim Wiedereinfahren auf die Straße in Richtung Riedstraße mit einem von dort kommenden 59-Jährigen mit einem Roller. Der Zweiradfahrer stürzte und verletzte sich. Die Besatzung eines Rettungswagens versorgte ihn vor Ort. Am Auto entstand Sachschaden in Höhe von rund 1.50 Euro. Die Höhe des Schadens am Roller ist nicht bekannt.

