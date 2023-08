Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Münstertal/Schwarzwald: Autofahrer bei Verkehrsunfall tödlich verunglückt

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 09.08.2023, gegen 12:10 Uhr, befuhr ein 71-jähriger Autofahrer die K4958 von Osten kommend in Richtung Westen bei Münstertal, kam vermutlich aufgrund von nicht angepasster Geschwindigkeit von der Fahrbahn ab und überschlug sich in der Folge. Der Fahrer wurde hierbei aus seinem Fahrzeug geschleudert und verstarb noch an der Unfallstelle.

Die Verkehrspolizei Freiburg hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.

mg

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell