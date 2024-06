Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 13.06.2024.

Salzgitter (ots)

Täter erbeuteten hochpreisigen Pkw

Salzgitter, Lebenstedt, Elisabeth-Selberg-Ring, 12.06.2024, 03:00 Uhr.

Die unbekannte Täterschaft erbeutete das hochwertige AMG GT Kabriolett in weiß. Das Fahrzeug stand zur Tatzeit in einer Zufahrt des Wohnhauses. Es können keine Angaben zum Tatgeschehen gemacht werden. Der Wagen hatte einen Wert von mindestens 130.000 Euro. Zeugenhinweise sind an die Polizei in Salzgitter unter der Telefonnummer 05341 1897-0 zu richten.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell