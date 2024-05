POL-WES: Hamminkeln - Zeugensuche nach Verkehrsunfallflucht mit Personenschaden

Hamminkeln (ots) - Am Dienstagmorgen, gegen 7 Uhr befuhr eine 21-jährige Frau aus Hamminkeln mit ihrem Pedelec die Priorstraße in Loikum, in Fahrtrichtung Beerenhuk. Hier überholte sie ein weißer Transporter mit Anhänger. Der Seitenabstand war so gering, dass sie nach rechts abgedrängt wurde und stürzte. Bei dem Sturz verletzte sie sich leicht. Der Transporter ...

