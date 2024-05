Wesel (ots) - Durch Recherchen hatte die Kreispolizeibehörde Wesel Kenntnis von einem verabredeten Treffen der Tuner- und Poserszene am Samstagabend in Wesel erhalten. Durch offene und verdeckte Aufklärungsmaßnahmen konnten an der Rundsporthalle und an der Rheinpromenade ab 19 Uhr bis zu 250 Fahrzeuge festgestellt werden, die der überörtlichen Szene zuzurechnen sind. Die Polizei kontrollierte eine Vielzahl von ...

mehr