Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Sachbeschädigung

A1, Rastplatz Hochwald West (ots)

Am 10.08.2024, gegen 10:30 Uhr kam es am Rastplatz Hochwald West, an der A1 Richtung Saarbrücken, zu mehreren Sachbeschädigungen. Die bislang noch unbekannten Personen haben Verkehrsschilder beklebt und Schriftzüge hierauf angebracht. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiautobahnstation Schweich (06502-91650) oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

