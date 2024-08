Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: 10. Nachtragsmeldung: Leiche aus Trümmern in Kröv geborgen

Kröv (ots)

Nach erfolgreichen Arbeiten am Schadensort in Kröv konnte die letzte, leblos verschüttete Person am frühen Samstagmorgen, dem 9. August, 00:20 Uhr, mit Unterstützung der Feuerwehr und des THW geborgen werden.

Der Leichnam konnte als der bis dato vermisste Betreiber des Hotels identifiziert werden.

Die weiteren, mit der Erstellung des Gutachtens verbunden Abrissarbeiten werden Morgen fortgeführt werden. Dabei ist mit keiner erhöhten Staubentwicklung zu rechnen, sodass die Aufforderung, im Umkreis von 150m um die Einsatzörtlichkeit Fenster und Türen geschlossen zu halten, ab Samstag, dem 10. August, zurückgenommen werden kann.

Die Polizei wird weiterhin vor Ort ansprechbar sein und die Ermittlungen an der Einsatzörtlichkeit fortsetzen.

