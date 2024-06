Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Rettungssanitäter bei Einsatz leicht verletzt

Euskirchen (ots)

Am Samstag, 29.06.2024 gegen 09.30 Uhr befand sich eine Rettungswagenbesatzung bei einem dringenden Einsatz in der Bergerstraße in Euskirchen. Aufgrund der zeitlichen Dringlichkeit musste der Rettungswagen zunächst auf der Straße abgestellt werden. Andere Verkehrsteilnehmer konnten zu diesem Zeitpunkt nicht mehr weiterfahren und mussten warten. Ein 20jähriger Euskirchener wollte dennoch an dem RTW vorbeifahren. Ihm wurde signalisiert, dass das Vorbeifahren aktuell nicht möglich sei, da ein Notfall behandelt wurde. Das kümmerte den 20jährigen jedoch nicht. Er versuchte über den Gehweg an dem Rettungswagen vorbeizufahren. Hierbei touchierte er das Bein eines Sanitäters, der dabei leicht verletzt wurde. Der Fahrer fuhr mit quietschenden Reifen davon. Während dieses Vorganges konnte die vor Ort behandelte Person nicht in den Rettungswagen verbracht werden. Der Fahrzeugführer konnte festgestellt werden. Ermittlungen wurden aufgenommen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell