POL-EU: Betäubungsmittel in Wohnung aufgefunden

Kall (ots) - Am gestrigen Donnerstag (27. Juni) beschädigten Bauarbeiter gegen 17.35 Uhr bei der Verlegung von Glasfaserkabeln mit einem Bagger eine Gasleitung in der Straße Hausacker in Kall. Die Straße Hausacker wurde im betroffenen Bereich für die Dauer des Einsatzes evakuiert und für den Verkehr gesperrt. Ein Energieversorger erschien vor Ort und versiegelte die beschädigte Gasleitung. Die Anwohner konnten in den Abendstunden wieder in die Häuser zurückkehren. Es ...

