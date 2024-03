Polizei Gütersloh

POL-GT: Wohnungseinbruch an der Bahnhofstraße

Gütersloh (ots)

Rietberg (MK) - Unbekannte Täter sind am Freitagabend (22.03., 17.00 - 23.00 Uhr) in ein Einfamilienhaus an der Bahnhofstraße eingebrochen. Der Tatort liegt zwischen den Straßen Rinnerforth und Efeuweg. Den Ermittlungen zufolge gelangten die Einbrecher durch eine Seitentür in das Haus und durchsuchten anschließend sämtliche Räume nach Wertgegenständen. Dem derzeitigen Stand nach wurde ein Tresor mit Unterlagen gestohlen.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen am Tatort oder in dessen Umgebung machen können? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

