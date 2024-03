Polizei Gütersloh

POL-GT: Zahlreiche Küken verenden beim Brand einer Scheune

Gütersloh (ots)

Rietberg (FN) Am 22.03.2024 um 15:17 Uhr erhielt die Polizei Gütersloh Kenntnis von dem Brand einer Scheune, welche sich auf einer Hofstelle im Rietberger Ortsteil Westerwiehe befindet. Aus bislang nicht geklärter Ursache war die Scheune, die als Hühnerstall genutzt wird, zuvor in Brand geraten. Der Eigentümer der Scheune hatte das Feuer selbst bemerkt und die Feuerwehr alarmiert. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen, es entstand erheblicher Gebäudeschaden. Weiterhin verendeten bei dem Brand ca. 5000 Küken, die sich zum Zeitpunkt des Brandes in der Scheune befanden. Die polizeilichen Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

