Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna - Zeugen nach Einbrüchen gesucht

Unna (ots)

Am Mittwoch (19.12.23) wurde in Unna "Am Südfriedhof" und in Unna-Massen in der Kleistraße in Häuser eingebrochen.

Zwischen 14.30 Uhr und 18.50 Uhr drangen unbekannte Täter gewaltsam über die Terrasse in eine Doppelhaushälfte "Am Südfriedhof" ein und durchwühlten einige Räume. Eine Auflistung über möglich entwendete Gegenstände liegt bislang nicht vor.

In Massen drangen zwischen 15.35 Uhr und 17.45 Uhr Unbekannte am selben Tag ebenfalls gewaltsam über die Terrasse in ein Einfamilienhaus ein. Dort durchsuchten sie mehrere Räume, entwendeten aber augenscheinlich nichts.

Zeugen, die etwas beobachtet haben werden gebeten, sich an die Polizei in Unna unter der Rufnummer 02303 - 921 3120, 921 0 oder per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de zu wenden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell