POL-FR: Lkr. Emmendingen - Simonswald: Mutmaßliche Gewalttat - 34-Jähriger festgenommen

Freiburg (ots)

Lkr. Emmendingen - Simonswald: Am Sonntag, 30.06.2024, kam es gegen 11:30 Uhr zu einem Rettungseinsatz in der Straße "Am Martinshof". Hierbei stellten die eintreffenden Rettungskräfte den leblosen Körper einer 38-jährigen Frau fest. Nach derzeitigem Kenntnisstand geht die Polizei von einer Gewalttat im familiären Umfeld aus. Der 34-jährige Ehemann wurde vor Ort festgenommen und wird heute auf Antrag der Staatsanwaltschaft Freiburg dem Haftrichter vorgeführt.

Hintergründe und Einzelheiten zur Tat sind derzeit Teil der kriminalpolizeilichen Ermittlungen.

