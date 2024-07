Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: Räuberischer Diebstahl und Sachbeschädigung - Täter vorläufig festgenommen

Freiburg (ots)

Freiburg: Am Donnerstag, 27.06.2024, gegen 05.40 Uhr, meldete eine Angestellte einer Tankstelle in der Merzhauser Straße in Freiburg, dass soeben ein bis dahin unbekannter Mann mehrere Packungen Zigaretten aus der Auslage entnommen und sie im Anschluss bedroht und zur Seite geschubst habe. Der Mann konnte trotz sofort eingeleiteter Fahndung nicht angetroffen werden. Gegen 05.50 Uhr wurde der Polizei ein Mann gemeldet, der mindestens 7 geparkte Fahrzeuge in der Langemarck- und Skagerrakstraße beschädigte. Auf Grund der vorhandenen Personenbeschreibungen konnte davon ausgegangen werden, dass es sich um denselben Täter handeln dürfte, wie zuvor beim Vorfall in der Tankstelle. Doch auch hier entfernte sich der Täter von der Örtlichkeit, bevor die Streifen vor Ort eintrafen. Am Nachmittag erhielt die Polizei einen Hinweis, dass sich am Flussufer in der Wonnhaldestraße ein unbekleideter Mann aufhalten würde, welcher sich mutmaßlich in einem psychischen Ausnahmezustand befinde. Eine Streife des Polizeireviers Freiburg-Süd konnte den 48-jährigen Mann feststellen und einer Kontrolle unterziehen. Hierbei stellte sich heraus, dass die Personenbeschreibung des Mannes auf die des Täters der vorangegangenen Straftaten passte, sodass der Mann vorläufig festgenommen wurde. Die Ermittlungen dauern an.

Zeugen, die die Vorfälle beobachtet haben und Hinweise zum Täter geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Freiburg-Süd unter der Telefonnummer 0761 882-4421 zu melden.

