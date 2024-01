Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung des Polizeikommissariat Vechta vom 05/06.01.2024

Cloppenburg/Vechta (ots)

Verkehrsunfallflucht in Lohne

Am 05.01.2024, 12:55 Uhr, befuhr eine 55 Jahre alte Radfahrerin aus Lohne den rechten Radweg an der Landwehrstraße in Lohne stadteinwärts. Ein Pkw überholte die Frau auf der Fahrbahn, bog vor ihr nach rechts in die Bleichstraße ein und nahm ihr so die Vorfahrt. Die Frau stieß mit ihrem Fahrrad gegen den Pkw, stürzte zu Boden und wurde leicht verletzt. Der bislang unbekannte Fahrer des Pkw setzte seine Fahrt fort und entfernte sich vom Unfallort. Gegen ihn wird jetzt wegen Verkehrsunfallflucht und fahrlässiger Körperverletzung ermittelt. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, können sich bei der Polizeistation in Lohne (Tel. 04442-808460) melden.

