Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Diebstahl von Autoreifen

Zeugen gesucht

Darmstadt (ots)

In der Otto-Röhm-Straße kam es zwischen Samstag (23.12.) um 14 Uhr und Mittwoch (27.12.) um 8.30 Uhr zu einem Diebstahl an einem Fahrzeug. Unbekannte Täter montierten vier Winterreifen von einem geparkten Auto ab und entwendeten diese. Weiterhin wurden vier Sommerreifen, die sich im Kofferraum des Fahrzeugs befanden, gestohlen. Es wird vermutet, dass der Pkw zum Tatzeitpunkt nicht verschlossen war, was den Diebstahl erleichterte.

Um Ihr Fahrzeug bestmöglich vor Diebstahl zu schützen, gibt die Polizei folgende Verhaltenstipps:

- Auto in abschließbarer Garage oder an belebten, gut beleuchteten Orten abstellen - Verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachten - Zündschlüssel immer abziehen, auch bei kurzer Abwesenheit - Alle Öffnungen (Türen, Fenster, Kofferraum) schließen - Aktivieren Sie vorhandene Sicherheitsfeatures wie Diebstahlwarnanlage - Achten Sie auf optische Signale beim Verriegeln des Autos - Ersatzschlüssel nicht im oder am Auto verstecken

Das Fachkommissariat 21/22 der Kriminalpolizei in Darmstadt hat die Ermittlungen übernommen und erbittet sachdienliche Hinweise, die zu einer Ergreifung von Tatverdächtigen oder zum Auffinden des Diebesguts führen könnten, unter der Rufnummer 06151/969-0 mitzuteilen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell