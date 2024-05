BPOLI LUD: Geldstrafe gezahlt

Landkreis Görlitz (ots) - Am Donnerstag, den 16. Mai 2024, nahm die Bundespolizei insgesamt neun Migranten in verschiedenen Ortschaften im Landkreis Görlitz in Gewahrsam. In Hagenwerder wurden vier iranische Staatsangehörige aufgegriffen. Zwei weitere Iraner stellte eine Streife in Horka fest. Darüber hinaus hat eine Streife der gemeinsamen deutsch-polnischen Dienststelle in Zentendorf an der Bahnlinie drei Migranten ...

