Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Neun Migranten in Gewahrsam genommen

Landkreis Görlitz (ots)

Am Donnerstag, den 16. Mai 2024, nahm die Bundespolizei insgesamt neun Migranten in verschiedenen Ortschaften im Landkreis Görlitz in Gewahrsam. In Hagenwerder wurden vier iranische Staatsangehörige aufgegriffen. Zwei weitere Iraner stellte eine Streife in Horka fest. Darüber hinaus hat eine Streife der gemeinsamen deutsch-polnischen Dienststelle in Zentendorf an der Bahnlinie drei Migranten festgestellt: einen Jemeniten, einen Syrer und einen Somalier. Unter den aufgegriffenen Personen befand sich auch ein Jugendlicher, der dem Jugendamt übergeben wurde. Eine weitere Person wurde an die Erstaufnahmeeinrichtung weitergeleitet. Die verbleibenden sieben Migranten wurden zurückgewiesen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf, übermittelt durch news aktuell