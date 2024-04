POL-HI: Gemeinsame Pressemeldung von Staatsanwaltschaft und Polizei Hildesheim - 16-Jähriger greift anderen Jugendlichen mit Hammer an - Ermittler suchen Zeugen

Hildesheim (ots) - HILDESHEIM - (jpm) Rund 40 Mädchen und Jungen im Alter zwischen 13 und 16 Jahren nahmen am heutigen Zukunftstag bei der Polizeiinspektion Hildesheim teil und hatten so die Möglichkeit, einen Einblick in die Arbeit von Polizistinnen und Polizisten zu erhalten. Aufgeteilt in vier Gruppen, die jeweils durch erfahrene Beamte und Beamtinnen betreut wurden, erhielten die Schülerinnen und Schüler Einblicke ...

