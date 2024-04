POL-HI: Nach Bürgerbeschwerde: Polizei kontrolliert Einbahnstraßenregelung im Stadtfeld

Hildesheim (ots) - Bad Salzdetfurth (hei): Am Dienstag, den 23.04.2024, kam es in der Zeit von 07:00-19:00 Uhr, in der Salinenstraße in Bad Salzdetfurth zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte einen, auf einem Parkplatz geparkten Audi am vorderen Stoßfänger und entfernte sich im Anschluss unerlaubt vom Unfallort. Zeugen zu dem Vorfall werden gebeten, sich mit der Polizei Bad ...

mehr