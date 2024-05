BPOLI LUD: Festnahme - Insasse eines polnischen Fahrzeugs mit Haftbefehl gesucht

Landkreis Görlitz (ots) - Am Montag, den 13. Mai 2024 stellte die Bundespolizei insgesamt 23 Migranten fest. Die meisten Migranten, insgesamt 14 Personen, wurden an der Altstadtbrücke in Görlitz festgestellt. Sechs weitere wurden in Hagenwerder, zwei in Horka und einer am Bahnhof in Schleife aufgegriffen. Die Männer stammen zum größten Teil aus Afghanistan, aber auch aus Somalia, Pakistan, dem Iran, Indien, Sri ...

mehr