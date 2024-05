BPOLI LUD: Bundespolizei stellt 22 Migranten fest

Landkreis Görlitz (ots) - Am vergangenen Wochenende nahmen Einsatzkräfte der Bundespolizei, in einem Fall Polizisten des Reviers in Weißwasser, insgesamt 64 unerlaubt eingereiste Migranten in Gewahrsam. Zum überwiegenden Teil erfolgte der Grenzübertritt in Görlitz, aber auch in Hagenwerder, in Bad Muskau bzw. Weißwasser sowie in der Gemeinde Neißeaue. Neben einer syrischen Frau handelt es sich bei den in Gewahrsam ...

mehr