POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Polizeibeamter bei Widerstand verletzt - Einbrüche - Person mit Gasbrenner in der Innenstadt unterwegs - Unfall

Winnenden: Polizeibeamter bei Widerstand verletzt

Die Polizei wurde am Samstagabend zu einem Unterstützungseinsatz in das Zentrum für Psychiatrie hinzugezogen. Grund war ein Patient, der sehr aggressiv gegenüber dem Klinikpersonal war. Der Patient stellte sich auch in Kampfhaltung den Polizeibeamten gegenüber und war auf Zureden unkooperativ. Bei der notwendigen Fixierung der Person leistete sie Widerstand und schlug um sich. Bei diesen Handlungen wurde ein Polizeibeamter verletzt, der seinen Dienst aufgrund dessen nicht fortsetzen konnte. Gegen den gewalttätigen Patienten wurde ein Strafverfahren wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet.

Fellbach: Unfallflucht

Auf dem Parkplatz eines Hotels in der Tainerstraße fuhr zwischen Montagabend und Dienstagmorgen ein unbekannter Autofahrer beim Rangieren gegen einen geparkten Transporter des Herstellers VW. An diesem entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2000 Euro. Der Unfallverursacher flüchtete nach dem Vorfall ohne diesen anzuzeigen. Hinweise auf den Unfallflüchtigen nimmt die Polizei in Fellbach unter Tel. 0711/57720 entgegen.

Fellbach: Einbruch in Spielhalle

In der Nacht zum Dienstag wurde in der Cannstatter Straße in eine Spielhalle eingebrochen. Aus 12 Automaten, die von den Tätern auch aufgebrochen wurden, entwendeten die Diebe mehrere tausend Euro Bargeld. Die Summe der hinterlassenen Sachschäden beläufen sich auf ca. 5000 Euro. Tathinweise die zur Aufklärung des Einbruchs beitragen könnten, nimmt die Polizei in Fellbach unter Tel. 0711/57720 entgegen.

Schorndorf: Wohnungseinbruch

Am Sonntagmorgen zwischen 05:55 Uhr und 06:05 Uhr verschaffte sich ein unbekannter Täter über ein gekipptes Fenster Zutritt zu einer Wohnung in der Lutherstraße. Eine Bewohnerin wurde durch Geräusche in der Wohnung auf den Einbrecher aufmerksam und machte sich bemerkbar. Der Täter flüchtete unerkannt mit verschiedenen Wertsachen und einem Handy. Möglicherweise wurde das Wohnhaus zuvor ausspioniert. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Schorndorf unter 07181/2040 entgegen.

Backnang: Versuchte Sachbeschädigungen mit Bunsenbrenner

Ein unbekannter Täter versuchte am 10.08.2024 gegen 23:55 Uhr mittels einem Bunsenbrenner mutmaßlich mehrere Gegenstände in der Stadtmitte anzuzünden. Die Polizei wurde hinzugerufen, die noch einen brennenden Karton feststellen und löschen konnte. Der Täter flüchtete unerkannt zu Fuß von der Wassergasse in Richtung Ölberg. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Backnang unter 07191/9090 entgegen.

