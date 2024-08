Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Diebstahl von Fahrrädern und aus Pkw

Aalen (ots)

Crailsheim: Rennrad entwendet

Am ZOB in der Worthingtonstraße wurde zwischen Montagnachmittag 15 Uhr und Dienstagmorgen 5:30 Uhr ein verschlossenes Fahrrad inklusive Schloss entwendet. Bei dem Rad handle es sich um ein grünes Rennrad mit schwarzen Streifen am Rahmen und einem schwarz-weißen Sattel. Zeugen, die im angegebenen Zeitraum relevante Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich telefonisch unter 07951 4800 beim Polizeirevier Crailsheim zu melden.

Crailsheim: Diebstahl aus Pkw

Aus einem Pkw in der Straße "Ostring" wurde am Sonntag zwischen 3:45 Uhr und 5:40 Uhr ein Geldbeutel entwendet. Darin befanden sich neben Bargeld, ausweisende Dokumente und eine Bankkarte. Mit dieser Bankkarte wurden anschließend an einem Automaten fünf Abhebungen getätigt. Zeugen, die im genannten Zeitraum Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07951 4800 an das Polizeirevier Crailsheim zu wenden.

Satteldorf: Fahrrad aus Garage entwendet

Durch bislang Unbekannte wurde zwischen Montag 18 Uhr und Dienstag 20 Uhr ein graues E-Bike der Marke Cube in der Straße "Zum Osterfeld" entwendet. Die Unbekannten verschafften sich hierfür Zugang zu einer Garage, indem sie durch ein Fenster einstiegen. Durch den Diebstahl entstand ein Sachschaden von rund 2500 Euro. Zeugen, die im genannten Zeitraum entsprechende Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07951 4800 mit dem Polizeirevier Crailsheim in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell