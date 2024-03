Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: 74-Jähriger entblößt sich vor Reisenden, Bundespolizei sucht weitere Geschädigte

Magdeburg (ots)

Am Donnerstag, den 7. März 2024 meldete sich eine 27-Jährige bei der Bundespolizeiinspektion Magdeburg am Hauptbahnhof und erzählte den Einsatzkräften erschüttert eine nicht so alltägliche Tat: Demnach entblößte sich ein 74-Jähriger gegen 10:00 Uhr in einem Regionalexpress auf der Fahrt von Berlin nach Magdeburg und zeigte den Reisenden sein Geschlechtsteil. Zunächst konnte der Deutsche nicht namhaft gemacht werden, da eine Nahbereichsfahndung im Hauptbahnhof Magdeburg nach ihm erfolglos verlief. Anhand von weiteren zeitnahen Ermittlungen konnte festgestellt werden, dass der Tatverdächtige mit einem weiteren Zug in Richtung Halberstadt gefahren ist. Dort stellte ihn kurze Zeit später eine Streife des Bundespolizeireviers Halberstadt. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wegen exhibitionistischer Handlungen wurde eingeleitet. Die Bundespolizei sucht weitere Zeugen beziehungsweise Geschädigte, die sich in dem besagten Regionalexpress befanden. Diese können sich in der Bundespolizeiinspektion Magdeburg (Tel.: 0391 / 56549 555), unter der kostenfreien Bundespolizei - Hotline (Tel.: 0800 / 6 888 000), über das Hinweisformular auf der Bundespolizei-Homepage www.bundespolizei.de oder bei jeder anderen Polizeidienststelle melden.

