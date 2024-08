Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfälle, Diebstahl, Widerstand, Einbrüche

Aalen (ots)

Aalen: Unfallflucht

Ein 20-Jähriger stellte am Dienstag gegen 6:30 Uhr seinen Audi am Bahnhof in Unterkochen ab. Als er gegen 15:50 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er einen Schaden in Höhe von rund 1000 Euro fest. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Aalen unter 07361/5240 entgegen.

Oberkochen: Gitterbox aufgebrochen

Unbekannte brachen im Zeitraum von Freitag, 18 Uhr und Montag, 7 Uhr eine Gitterbox auf einer Baustelle in der Rudolf-Eber-Straße auf. Hieraus entwendeten sie unter anderen einen Akkuschrauber und ein Schweißgerät im Wert von rund 4000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt der Polizeiposten Oberkochen unter 07364/955990 entgegen.

Rainau: Einbruch in Wohnung

Ein Einbrecher verschaffte sich am Mittwoch gegen 2:45 Uhr über ein Fenster Zutritt zu einer Wohnung im Schwenninger Weg. Die Bewohner wurden durch Geräusche auf den Einbrecher aufmerksam., daraufhin flüchtete er in Richtung Saverwang. Zeugen, die im Zusammenhang mit dem Einbruch verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten sich beim Polizeirevier Ellwangen unter 07961/9300 zu melden.

Ellenberg: Unfallflucht

Zwischen Donnerstag, 17 Uhr und Freitag, 10 Uhr beschädigte ein Unbekannter Verkehrsteilnehmer vermutlich beim Rückwärtsfahren den Mast einer Straßenbeleuchtung auf einem Parkplatz in der Birkenzeller Straße. Hierbei entstand ein Schaden in Höhe von rund 1500 Euro. Zeugenhinweise nimmt der Polizeiposten Tannhausen unter 07964/330001 entgegen.

Schechingen: Scheunenbrand

Feuerwehr und Polizei rückten in der Nacht auf Mittwoch gegen 0.45 Uhr zu einem Scheunenbrand in Richtung Horner Weg aus. Die rund 30x15 Meter große, auf dem freien Feld befindliche Scheune brannte vollständig nieder. Der Schaden wird auf 25-30.000 Euro geschätzt. Die Feuerwehren aus Schechingen und Göggingen waren mit sechs Fahrezugen und knapp 40 Einsatzkräften vor Ort. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Brandstiftung kann nicht ausgeschlossen werden. Hin weise bezüglich verdächtiger Personen oder Fahrzeuge im dortigen Bereich nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter Telefon 07171/3580 entgegen.

Schwäbisch Gmünd: Nach Fahrradsturz Widerstand geleistet

Ein 66 Jahre alter Mann befuhr am Dienstagabend mit seinem Fahrrad die Waldauer Straße und stürzte alleinbeteiligt. Er zog sich dabei leichte Verletzungen zu und wurde vom Rettungsdienst vor Ort versorgt. Da er merkbar alkoholisiert war, musste er die Polizisten mit zur Blutentnahme ins Krankenhaus begleiten. Hiergegen sperrte und wehrte er sich. Sein Widerstand wurde gebrochen und letztlich die Blutentnahme im Krankenhaus durchgeführt. Ihn erwarten nun Strafanzeigen wegen Trunkenheitsfahrt sowie Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte.

Schwäbisch Gmünd: E-Bike entwendet

Am Dienstag gegen 19:45 Uhr wurde in der Richard-Bullinger-Straße am Haupteingang des Freibades ein E-Bike entwendet. Ein Zeuge beschreibt die zwei tatverdächtigen Männer wie folgt: Einer der beiden war ca. 1,85 cm groß, schlank, hatte dunkle kurze Haare und war braun gebrannt. Er trug eine blaue kurze Hose sowie ein schwarzes T-Shirt. Der andere war blass, schlank und hatte blonde Haare. Das E-Bike konnte im Rahmen der Fahndung durch eine Streife aufgefunden werden. Weitere Hinweise auf die Diebe nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Rufnummer 07171 358-0 entgegen.

Waldstetten: Wohnungseinbrüche

Im Drosselweg wurden in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch gegen 3:10 Uhr zwei verdächtige Personen beobachtet, die durch ein Fenster in ein Wohnhaus eindringen wollten. Die beiden flüchteten und konnten trotz Fahndungsmaßnahmen, bei denen auch ein Hubschrauber eingesetzt wurde, nicht aufgegriffen werden.

Bereits zwischen Montag, 18 Uhr und Dienstag, 17:15 Uhr verschafften sich Einbrecher gewaltsam Zutritt in ein Wohnhaus im Lerchenweg. Es wurden diverse Schränke im Haus durchwühlt. Ob etwas entwendet wurde ist derzeit noch Gegenstand der Abklärungen. Zeugen, denen in Zusammenhang mit den Taten verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter Tel.: 07171 3580 beim Polizeirevier Schwäbisch Gmünd zu melden.

