Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unglücksfall durch Blitzeinschlag - Versuchter - Einbruch - Diebstahl von Motorroller - Unfall

Aalen (ots)

Welzheim: Unglücksfall durch Blitzeinschlag

Zwei Jugendliche hielten sich am Mittwochabend kurz vor 21 Uhr während eines Gewitters auf einer Anhöhe nordöstlich von Welzheim unter einem Baum auf. Bei einem Blitzeinschlag wurde ein 15-Jähriger tödlich verletzt. Der zweite Jugendliche wurde schwer verletzt und musste notärztlich versorgt werden. Er wurde in ein Krankenhaus eingeliefert.

Backnang: BMW übersehen

Ein 61 Jahre alter Opel-Fahrer fuhr am Mittwoch gegen 20.30 Uhr von einem Grundstück in die Sulzbacher Straße aus. Dabei übersah er einen 20-Jährigen, der ebenfalls mit einem BMW unterwegs war. Es entstand Sachschaden von über 10.000 Euro. Die 55-jähriger Beifahrerin des 61-Jährigen verletzte sich leicht.

Winnenden: Versuchter Einbruch

In der Schulstraße versuchten Unbekannte am Mittwoch zwischen 22 Uhr und 22.15 Uhr in ein Wohnhaus einzubrechen. Hierzu wurde ein Fenster aufgebrochen und zeitgleich vermutlich zum Ausbaldowern des Objekts an der Haustür geklingelt. Als sich eine Bewohnerin bemerkbar gemacht hatte, flüchteten die Tatverdächtigen. Hinweise hierzu wird zur Klärung des Vorfalls um sachdienliche Hinweise gebeten, die von der Polizei in Winnenden unter Tel. 07195/6940 entgegengenommen werden.

Leutenbach: Betrunkener Radfahrer

Ein betrunkener Radfahrer befuhr am Mittwoch gegen 21.45 Uhr die Heidenhofer Straße, als er infolge seiner Fahruntüchtigkeit auf der abschüssigen Strecke stürzte und sich hierbei leicht verletzt. Wie sich später herausstellte, war er mit über zwei Promille unterwegs. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet.

Waiblingen: Diebstahl von Motorroller

Im Zeitraum von Mittwoch, 20:30 Uhr, und Donnerstag, 01:30 Uhr, wurde ein in der Bahnhofstraße abgestellter Peugeot Roller entwendet. Der unbekannte Täter hatte das Zündschloss aufgebrochen und am Tatort zurückgelassen. Das Polizeirevier Waiblingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet in diesem Zusammenhang um Zeugenhinweise unter 07151 950422.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell