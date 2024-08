Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfälle, Sachbeschädigung und gefährliche Fahrmanöver

Aalen (ots)

Ellwangen: Pedelec-Fahrer übersehen

Beim Abbiegen von der Haller Straße nach links in die Rindelbacher Straße übersah am Mittwoch gegen 15:35 Uhr ein 65-Jähriger mit seinem Ford einen dort querenden 64-jährigen Pedelec-Fahrer. Dieser wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt.

Ellwangen: PKW beschädigt

An der Jagst wurde zwischen Dienstag, 22 Uhr und Mittwoch, 14 Uhr an einem dort abgestellten Audi die Heckscheibe mit einem Stein eingeworfen. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Ellwangen unter 07961/9300 entgegen.

Mögglingen: Gefährliche Fahrmanöver

Zwei Fahrzeuglenker fielen am Mittwochabend gegen 21.20 Uhr auf der B29 zwischen Mögglingen und Böbingen in Fahrtrichtung Stuttgart durch ihre gefährliche Fahrweise auf. Die beiden Fahrer eines Audi S6 und eines Renault Trafic waren laut eines Zeugen teils mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs und überholten im Überholverbot über eine Sperrfläche. Der Zeuge wurde hierbei gefährdet und musste in Richtung der Schutzplanken ausweichen. Der Audi-Fahrer bremste später unvermittelt auf 30 km/h ab, sodass der Renault-Fahrer eine Vollbremsung tätigen musste. Der Audi-Fahrer konnte später einer Kontrolle unterzogen werden. Der Renault-Fahrer konnte noch nicht ermittelt werden. Weitere Hinweise auf den Renault nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Rufnummer 07171 358-0 entgegen. Auch sollen sich Verkehrsteilnehmer melden, denen die Fahrmanöver aufgefallen sind bzw. ebenfalls gefährdet wurden.

