Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Gottenheim: Fahrzeugführer kommt von Fahrbahn ab - leicht verletzt

Freiburg (ots)

Am 23.06.2024 gegen 6 Uhr kam es auf der B31a auf Höhe Gottenheim zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein in Richtung Breisach fahrender 35-jähriger Mann kam, nach derzeitigen Erkenntnissen, auf Grund von überhöhter Geschwindigkeit am Ende der Ausbaustrecke in einer Rechtskurve zur L115 hin von der Fahrbahn ab, überfuhr Verkehrseinrichtungen und überschlug sich anschließend. Er wurde hierbei leicht verletzt. Zur Versorgung seiner Verletzungen wurde er in ein Krankenhaus gebracht. Dort wurde zusätzlich eine Blutentnahme durchgeführt, da durch die Polizeistreife deutlicher Atemalkoholgeruch festgestellt werden konnte. Am Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von ca. 60.000 Euro. Der Schaden an den Verkehrseinrichtungen wird auf ca. 1.000 Euro geschätzt.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und Hinweise zum Unfallhergang geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Breisach unter der Telefonnummer 07667 9117-0 zu melden.

