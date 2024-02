POL-NOM: Pkw-Fahrer absolut fahruntüchtig

Northeim (ots) - 37154 Northeim, Eichenstraße, Dienstag, 30.01.2024, 13.00 Uhr - Sonntag, 04.02.2024, 17.30 Uhr NORTHEIM (mil) Mindestens eine bislang unbekannte Person gelangte durch Aufhebeln eines Fensters in ein Einfamilienhaus in der Eichenstraße in Northeim. Hier wurden sämtliche Räumlichkeiten nach möglichem Diebesgut durchsucht. Ein Entwendungsschaden ist bislang nicht bekannt. Der verursachte Sachschaden ...

