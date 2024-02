POL-NOM: Einbruch in Einfamilienhaus

Uslar (ots) - USLAR, (go), OT VOLPRIEHAUSEN, (DELLIEHÄUSER STRASSE), Freitag, der 02.02.2024, 18:55 Uhr. Ein 52 jähriger Fahrer eines Krankentransporters befuhr die K 431 aus Richtung Delliehausen kommend in Richtung Volpriehausen. Auf Höhe der Unfallstelle kam es zum Zusammenstoß mit einem ordnungsgemäß, am rechten Fahrbahnrand, geparktem PKW eines Bürgers aus einem Uslarer Ortsteil. An beiden PKW entstand ...

