Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Diebstahl mit Sachbeschädigung

Uslar (ots)

USLAR, (go), FÖRSTERWEG, (VEREINSHEIM), zwischen Montag, dem 15.01.2024, 15:00 Uhr und Freitag, dem 02.02.2024, 15:30 Uhr. Bislang unbekannte Täter drangen, durch Aufhebeln der Eingangstür, in ein Vereinsheim ein und entwendeten eine Geldkassette mit Bargeld. Der im Außenbereich angebrachte Router, der mittels Signal eine Videoüberwachung durchführte, wurde abgerissen und somit von der Stromversorgung getrennt. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 220 Euro. Zeugen, die Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Uslar, Tel. 05571-80060.

