Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall/Fahren ohne Fahrerlaubnis

Uslar (ots)

USLAR, (go), OT VOLPRIEHAUSEN, (DELLIEHÄUSER STRASSE), Freitag, der 02.02.2024, 18:55 Uhr. Ein 52 jähriger Fahrer eines Krankentransporters befuhr die K 431 aus Richtung Delliehausen kommend in Richtung Volpriehausen. Auf Höhe der Unfallstelle kam es zum Zusammenstoß mit einem ordnungsgemäß, am rechten Fahrbahnrand, geparktem PKW eines Bürgers aus einem Uslarer Ortsteil. An beiden PKW entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2000 Euro. Bei der Fahrzeugkontrolle stellten die Beamten zudem fest, dass der 52 jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt und ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Es entstand an beiden PKW Sachschaden in Höhe von ca. 2000 Euro.

