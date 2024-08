Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfälle, Unfallfluchten und versuchter Automateneinbruch

Aalen (ots)

Crailsheim: Fahrradfahrer schwer verletzt

Am Donnerstagnachmittag gegen 17:40 Uhr befuhr ein 47-Jähriger mit seinem Fahrrad die Ellwanger Straße, als es an einem Kreisverkehr zu einem Unfall mit einer Pkw-Fahrerin kam. Die 30-Jährige fuhr hierbei aus dem Kreisverkehr heraus und kollidierte an einem Fußgängerüberweg mit dem Fahrradfahrer. Durch den Aufprall wurde der Fahrradfahrer schwer verletzt und in Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro.

Schwäbisch Hall: Sachschaden von 5.000 Euro

In der Daimlerstraße kam es am Donnerstag um etwa 10:50 Uhr zu einem Streifunfall. Eine 33-jährige VW-Fahrerin fuhr von einem Kreisverkehr in Fahrtrichtung einer Modefiliale, als sie auf das Gelände der Filiale einfahren wollte. An der Einfahrt streifte sie einen Pkw der Marke Audi, welcher an der Grundstückseinfahrt stand. Durch diesen Zusammenstoß entstand ein Sachschaden von über 5.000 Euro.

Schwäbisch Hall: Sachschaden durch Unbekannten verursacht

Am Donnerstagmittag zwischen 15:15 und 15:30 kam es in der Donanallee auf einem Parkplatz einer Bank zu einer Unfallflucht. Ein geparkter Pkw der Marke Toyota wurde durch einen unbekannten Verursacher seitwärts touchiert und dadurch beschädigt. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 1.500 Euro. Zeugen, welche sachdienlich Hinweise zum Verursacherfahrzeug machen können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Schwäbisch Hall unter der Rufnummer 0791 4000 in Verbindung zu setzen.

Schwäbisch Hall: Pkw beim Rangieren beschädigt

Vermutlich beim Rangieren wurde ein Pkw der Marke Toyota am Donnerstag zwischen 7:15 und 8:30 Uhr im Erlenweg beschädigt. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von rund 3.000 Euro, welcher durch einen Unbekannten verursacht wurde. Der unbekannte Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Mögliche Zeugen, welche Hinweise zum Verursacherfahrzeug geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Schwäbisch Hall unter der Rufnummer 0791 4000 in Verbindung zu setzen.

Mainhardt: Unfall mit Motorradfahrer

Am Donnerstagabend um 21:30 Uhr ordnete sich ein 19-jähriger Opel-Fahrer auf der Heilbronner Straße auf einer Linksabbiegespur ein, welche auf die L1050 führte, als ein 44-jähriger Motorradfahrer überholen wollte. Durch den Überholvorgang kollidierte der Motorradfahrer mit dem Pkw und verletzte sich hierdurch schwer. Er wurde anschließend in ein nahes gelegenes Krankenhaus verbracht. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 8.500 Euro.

Schwäbisch Hall: versuchter Automateneinbruch - Tatverdächtige gefasst

Am frühen Freitagmorgen gegen 0:15 Uhr meldete ein Zeuge, dass zwei männliche Personen an einem Verkaufsautomaten in der Straße Hagenbacher Ring hantierten. Beim Eintreffen der Streife gingen die beiden Männer flüchtig und konnten bei der darauf eingeleiteten polizeilichen Fahndung an einem Sportplatz dingfest gemacht werden. Nach den polizeilichen Maßnahmen wurden beide Personen wieder auf freien Fuß entlassen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell