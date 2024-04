Polizei Dortmund

POL-DO: Festnahme zweier Fahrraddiebe: Polizei übergab ein gestohlenes E-Bike zurück an den Eigentümer

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0406

Am Donnerstag (18. April 2024) gegen 16.30 Uhr bemerkte ein aufmerksamer Zeuge zwei Männer auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Bornstraße in der nördlichen Innenstadt. Diese Männer verhielten sich verdächtig und machten sich an einem abgestellten E-Bike zu schaffen. Sie trugen das mit einem Kettenschloss gesicherte Rad vom Parkplatz davon. Auch hatten sie eine Axt bei sich. Der Zeuge verständigte die Polizei. Diese fahndete nach den Tatverdächtigen.

Kurze Zeit später meldete ein weiterer Zeuge an der Alsenstraße (ca. 300 Meter vom Supermarktparkplatz entfernt) zwei männliche Personen, die im Begriff waren, das Schloss eines Fahrrades auf einer Grünfläche mit einer Axt zu aufzubrechen.

Mehrere in der Fahndung befindliche Polizisten suchten den Tatort auf. Aufgrund der guten Zeugenbeschreibung konnten die Beamten die Tatverdächtigen dort ausmachen und festnehmen. Zuvor versuchten die Männer noch das Fahrrad zu verstecken, vergeblich.

Bei den Festgenommen handelt es sich um einen polizeibekannten 27-jährigen Mann ohne festen Wohnsitz in Deutschland sowie einem 16-jährigen Dortmunder. Die Erziehungsberechtigten wurden nicht erreicht. Nach Abschluss aller Maßnahmen verließ der Dortmunder die Polizeiwache.

Die Polizisten brachten den 27-Jährigen ins Polizeigewahrsam.

Die Kriminalpolizei übernahm die weiteren Ermittlungen. Die besonderen Voraussetzungen für eine Untersuchungshaft lagen nicht vor. Beide Tatverdächtigen erwartet ein Strafverfahren wegen Verdacht des Diebstahls mit Waffen.

Der Eigentümer des Fahrrades erschien im Anschluss des Einsatzes auf der Wache, um sein E-Bike als gestohlen zu melden. Nach erfolgtem Eigentumsnachweis erhielt der 53-jährige Dortmunder sein Fahrrad zurück.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell