POL-DO: Öffentlichkeitsfahndung nach mutmaßlichem Sexualstraftäter

Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 0403 Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft und der Polizei Dortmund Die Ermittlungsgruppe "Cold Case" des Polizeipräsidiums Dortmund hat 2023 die Ermittlungen im Fall des in Bergkamen getöteten 67-jährigen Josef Milata wieder aufgenommen. Josef Milata wurde am 26. September 1986 tot in seinem Einfamilienhaus in Bergkamen ...

