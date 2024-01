Polizei Warendorf

POL-WAF: Everswinkel. Versuchter Einbruch in Bauernhaus

Warendorf (ots)

Am Dienstag, 16.1.2024 versuchte ein Unbekannter gegen 21.30 Uhr in ein Bauernhaus auf der Straße Erter in Everswinkel einzubrechen. Der Täter schlug eine Scheibe ein und konnte das Fenster öffnen. Die anwesende Bewohnerin wurde durch Geräusche auf die Tat aufmerksam, schaute sofort nach der Ursache und entdeckte das offenstehende Fenster. Der Einbrecher sah daraufhin offensichtlich von dem Einbruch ab und flüchtete in unbekannte Richtung. Wer hat zur Tatzeit im Bereich der Kreisstraße 3 und Kreisstraße 19 verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell