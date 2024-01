Polizei Warendorf

POL-WAF: Wadersloh-Liesborn-Göttingen. Flurschaden verursacht und geflüchtet

Warendorf (ots)

Am Dienstag, 16.1.2023 kam es zwischen 9.00 Uhr und 10.00 Uhr zu einem erheblichen Flurschaden auf der L 822 zwischen Liesborn-Göttingen und Lippstadt. Ein unbekannter Lkw-Fahrer kam von der Fahrbahn ab, beschädigte einen Leitpfosten und den Grünstreifen auf einer Länge von zweihundert Metern. Dadurch wurde die Straße stark verunreinigt und war rutschig. Die Unfallstelle wurde gesichert und die Reinigung der Fahrbahn veranlasst. Wer hat den Verkehrsunfall beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Verursacher oder dessen Fahrzeug - einem Lkw oder Lkw-Gespann - machen? Hinweise nimmt die Polizei in Beckum, Telefon 02521/911-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

