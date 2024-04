Polizei Dortmund

POL-DO: Ermittlungserfolg nach über 37 Jahren: Festnahme im Cold Case Fall aus Bergkamen

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0403

Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft und der Polizei Dortmund

Die Ermittlungsgruppe "Cold Case" des Polizeipräsidiums Dortmund hat 2023 die Ermittlungen im Fall des in Bergkamen getöteten 67-jährigen Josef Milata wieder aufgenommen. Josef Milata wurde am 26. September 1986 tot in seinem Einfamilienhaus in Bergkamen aufgefunden. Damals konnte kein Tatverdächtiger ermittelt werden.

Jetzt wurden die seinerzeit gesicherten Spuren neu bewertet, Asservate nochmals untersucht und Zeugen erneut vernommen. Dadurch konkretisierte sich der Tatverdacht gegen einen heute 56-jährigen Mann aus Bergkamen.

Am heutigen Donnerstag (18. April) nahmen die Ermittler den 56-jährigen, dringend Tatverdächtigen in seiner Wohnung fest.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Dortmund wurde ein Untersuchungshaftbefehl wegen Mordes erlassen.

Weitere Auskünfte erteilt die Staatsanwaltschaft Dortmund, Staatsanwältin Gülkiz Yazir unter Tel.: 0231/926-26121

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell