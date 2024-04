Polizei Dortmund

POL-DO: Jugendlicher auf Skateboard nach Verkehrsunfallflucht in Dortmund-Hombruch schwer verletzt - Polizei sucht Zeugen

Dortmund (ots)

Nach einer Verkehrsunfallflucht in Dortmund-Hombruch am Sonntagnachmittag (14. April) sucht die Polizei Zeugen.

Ersten Ermittlungen zufolge fuhr ein 16-Jähriger aus Dortmund mit seinem Skateboard durch Dortmund-Hombruch. Gegen 15:00 Uhr überquerte er eine ihm nicht namentlich bekannte Straße. Die Fußgänger-Ampel zeigte dabei Grünlicht. Beim Queren fuhr ihn ein Auto an, woraufhin er fiel.

Der Autofahrer hielt an. Da der Jugendliche zunächst keine Schmerzen verspürt habe, einigten sie sich ohne die Polizei.

Gegen 21:40 Uhr bemerkten Polizeibeamte an der Bahnhaltestelle Burgholz in der Derner Straße den Jugendlichen, der auf die Beamten einen geschwächten Eindruck machte. Daraufhin sprachen sie den Jugendlichen an. Dieser berichtete über den Verkehrsunfall. Der Unfallort befindet sich in der Nähe eines Supermarktes in der Straße Luisenglück, so der 16-Jährige.

Ein Rettungswagen brachten den Jugendlichen schwer verletzt in ein Krankenhaus.

Der unbekannte Autofahrer wird wie folgt beschrieben:

- Männlich - Ca. 20 Jahre alt - Braune Bekleidung

Der Autofahrer sowie Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und/ oder Angaben zu dem Unfall machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeiwache Eving zu melden: Tel. 0231/132-2521.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell