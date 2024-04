POL-DO: "sicher.mobil.leben" im Güterverkehr: Polizei war in Dortmund und auf den Autobahnen im Einsatz

Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 0395 Am Freitag (12. April 2024) kam es gegen 19.30 Uhr zu Streitigkeiten in einem Bus der Verkehrsgesellschaft Kreis Unna (VKU) in Lünen. Ein 20-Jähriger aus Lünen befand sich zur Tatzeit in einem Bus der VKU. Die genaue Buslinie ist nicht bekannt. Der Bus fuhr vom Preußenbahnhof in ...

mehr