POL-DO: Zwei Tatverdächtige verfolgen einen Mann nach Streit in einem Bus in Lünen bis zu seiner Wohnanschrift: Die Polizei sucht Zeugen

Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 0394 Die Polizei nahm am Montag (15. April 2024) gegen 13 Uhr eine Geldbabholerin nach einem versuchten Betrug in Dortmund Kirchhörde in der Hagener Straße fest. Zuvor rief eine unbekannte männliche Person auf dem Telefon auf der Arbeitsstelle einer 32-jährigen Frau aus Herne an. Der Anrufer gab sich als Polizeibeamte aus. Er verlangte ...

mehr