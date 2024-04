Polizei Dortmund

POL-DO: Mit überhöhter Geschwindigkeit ins Gewahrsam- Polizei nimmt 26-Jährigen fest

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0393

In der Nacht zu Montag (15. April) nahm die Polizei einen 26-Jährigen fest, der unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln und ohne Führerschein zu schnell mit einem gestohlenen Lkw und gestohlenen Kennzeichnen durch die Borsigstraße fuhr.

Polizeibeamte führten in der Borsigstraße in Höhe der Albertstraße Geschwindigkeitskontrollen durch. Gegen 00:30 Uhr stellten sie einen VW Crafter mit überhöhter Geschwindigkeit fest und hielten diesen in der Alberstraße an. Der Fahrer konnte keinen Führerschein vorzeigen. Zudem ergab ein freiwillig durchgeführter Drogenvortest ein positives Ergebnis. Die Polizei ordnete eine Blutprobe an.

Im Rahmen der weiteren Kontrolle bemerkten die Polizisten, dass der Lkw als gestohlen gemeldet war. Außerdem waren falsche und ebenfalls als gestohlen gemeldete Kennzeichen an dem Lkw angebracht. Die Polizisten stellten die Nummernschilder und den Lkw sicher.

Bei dem Fahrer handelt es sich um einen polizeibekannten 26-jährigen Mann, ohne festen Wohnsitz. Die Einsatzkräfte nahmen ihn fest. Die besonderen Voraussetzungen für eine Untersuchungshaft lagen nicht vor. Der 16-jährige Beifahrer aus Dortmund wurde den Erziehungsberechtigten übergeben.

Es wurden Strafverfahren u.a. wegen Diebstahl, Kennzeichenmissbrauch, Fahren ohne Fahrerlaubnis und unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln eingeleitet.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell