POL-DO: Verdacht auf illegales Rennen: Polizei ermittelt gegen 20-jährigen Motorradfahrer

Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 0388 Am Sonntag (14. April 2024) verunfallte gegen 03.10 Uhr ein mit zwei Personen besetztes Auto in Lünen auf der Straße Dreischfeld. Beide Insassen wurden dabei verletzt. Der Fahrer kam mit seinem Auto in einer Kurve auf der Straße Dreischfeld in Richtung Süden fahrend aus noch ...

