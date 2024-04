Polizei Dortmund

POL-DO: Schwerverletzter Radfahrer im Straßengraben auf der Hannöverschen Straße in Dortmund Brackel: Polizei sucht Zeugen

Dortmund (ots)

Am Samstag (13. April 2024) gegen 14.30 Uhr verunfallte ein Radfahrer in Dortmund Brackel auf der Hannöverschen Straße (Westheck). Der Radfahrer blieb schwerverletzt in einem Graben neben der Fahrbahn liegen.

Nach ersten Erkenntnissen fuhr der 43-jährige Radfahrer aus Dortmund auf dem Seitenstreifen der Hannöverschen Straße in Richtung Westen. Er geriet während der Fahrt aus ungeklärten Gründen ins Schlingern und stürzte in den Straßengraben. Dabei verletzte er sich schwer.

Ersthelfer fanden den 43-Jährigen und verständigten die Polizei. Sie waren bei Eintreffen der Polizei nicht mehr am Unfallort. Ein Rettungswagen brachte den Dortmunder ins Krankenhaus. Es ergaben sich Hinweise auf Alkoholkonsum. Im Krankenhaus entnahm ein Arzt eine Blutprobe.

Die Polizei fragt, wer kann Angaben zum Unfallhergang machen? Möglicherweise können die Ersthelfer sachdienliche Angaben machen. Hinweisgeber melden sich bitte bei der Polizeiwache Körne unter 0231 132-3321.

