POL-CUX: Versammlungen in Otterndorf und Cuxhaven

Cuxhaven/Otterndorf. Am heutigen Freitagabend (26.01.2024) und am morgigen Samstag wird es zu größeren Versammlungen in Cuxhaven und Otterndorf. In Otterndorf soll heute ab ca. 19:00 Uhr eine größere Kundgebung auf dem Kirchplatz stattfinden. Der Veranstalter rechnet hierbei mit ca. 250 Teilnehmenden. Die Ortsdurchfahrt am Kirchplatz wird dafür gesperrt werden. Im Bereich der An- und Abreise zu dieser Versammlung kann es zu Verkehrsbehinderungen. Parkraum steht nur begrenzt zur Verfügung. Die Polizei bittet darum dies bei der Anreise zu berücksichtigen.

In Cuxhaven soll morgen ab ca. 12:00 Uhr eine Versammlung auf dem Ritzebütteler Marktplatz stattfinden. Der Veranstalter rechnet hierbei mit bis zu 2.000 Teilnehmenden. Hier kann es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen im Bereich der Südersteinstraße und der umliegenden Nebenstraße kommen. Die Polizei weist auch hier darauf hin, dass im Umfeld der Versammlung nur sehr begrenzte Parkräume zur Verfügung stehen. Ein Parken auf dem Ritzebütteler Marktplatz wird nicht möglich sein. Es wird daher darum gebeten weitere An- und Abreisewege zur Versammlung einzuplanen.

