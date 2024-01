Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Demonstrationen der Landwirte im Cuxland

Cuxhaven (ots)

Landkreis Cuxhaven. Am heutigen Freitag (26.01.2024) werden im Cuxland verschiedene Versammlungen der Landwirte stattfinden. Ab ca. 11:30 Uhr soll es auf mehreren Brücken über die BAB27 von Nordholz bis Uthlede zu Mahnwachen mit jeweils mehreren Traktoren kommen. Hierbei kann es auf den genutzten Straßenabschnitten zu kurzfristigen Verkehrsbehinderungen kommen. Die BAB27 und die entsprechenden Zufahrten sind nicht betroffen. Blockadeaktionen sind nach derzeitigem Stand nicht geplant.

Des Weiteren soll es ab ca. 16:00 Uhr zu einer Versammlung auf dem "Deichbrand-Gelände" in Wanhöden kommen. Bei dieser Versammlung werden durch den Veranstalter ca. 2.500 Personen erwartet. In der Zeit der An- und Abreise zu dieser Versammlung kann es im Bereich Wanhöden und den umliegenden Zufahrtsstrecken ebenfalls zu leichten Verkehrsbehinderungen kommen. Blockaden sind nach derzeitigem Stand auch hier nicht geplant.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell