Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Unbekannte Fußgängerin nach Verkehrsunfall in Cuxhaven gesucht

Cuxhaven (ots)

Cuxhaven. Am Montagmorgen (22.01.2024) kam es gegen 07:50 Uhr in der Kapitän-Alexander-Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein 22-jähriger Oldenburger war hierbei aus Richtung Konrad-Adenauer-Allee nach rechts in die Kapitän-Alexander-Stra0e eingebogen. Etwa 20m nach der Kreuzung habe eine dunkel gekleidete Frau die Fahrbahn überquert, ohne auf den Verkehr zu achten. Diese habe er zu spät wahrgenommen, sodass es zu einem leichten Zusammenstoß kam. Die Frau hätte vor Ort keine sichtbaren Verletzungen gehabt und einen Rettungswagen sowie eine polizeiliche Unfallaufnahme abgelehnt. Sie entfernte sich im Anschluss in unbekannte Richtung. Am PKW entstanden leichte Sachschäden. Zeugen und die beteiligte Fußgängerin werden gebeten, sich bei der Polizei Cuxhaven (Telefon 04721 5730) zu melden.

