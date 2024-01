Polizei Dortmund

POL-DO: Fahndung mit Fotos: Unberechtigt Geld vom Konto einer 68-Jährigen abgehoben

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0090

Die Polizei Dortmund sucht mit Fotos nach einem mutmaßlichen Betrüger. Unberechtigt hat er mehrfach mit der Karte einer 68-Jährigen aus Hemer Geld abgehoben.

Insgesamt entstand der Frau so ein Schaden im mittleren vierstelligen Bereich. Die Abhebungen erfolgten im Raum Dortmund/Herne in der Zeit zwischen dem 2. Mai und dem 4. Juli - unter anderem in einem Geldinstitut an der Hohen Straße in Dortmund. Wie der Unbekannte an die Karte gelangte, ist noch unbekannt und Gegenstand der Ermittlungen.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die den Mann auf den Fotos kennen und Angaben zu seiner Identität und/oder seinem Aufenthaltsort machen können. Die Fotos finden Sie im Fahndungsportal der Polizei NRW: https://polizei.nrw/fahndung/125323.

Hinweise gehen bitte an den Kriminaldauerdienst unter Tel. 0231/132-7441.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell